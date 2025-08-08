Chile inicia el Preclasificatorio al Mundial de Básquetbol 2027 con sólido triunfo sobre Ecuador

Chile inició con una sólida victoria el Preclasificatorio al Mundial de Básquetbol 2027 que se disputa en el Coliseo Antonio Azurmendy Riveros de Valdivia.

Este viernes, La Roja cestera hizo valer su localía y vapuleó por 101-59 a Ecuador en el en el primero de los tres juegos que disputará en la Región de Los Ríos.

El cuadro nacional tuvo como gran figura a Sebastián Carrasco, quien firmó 15 puntos. También fue clave Felipe Haase con 13 puntos, además de Sebastián Herrera y Sebastián Suárez con 12 cada uno.

El próximo desafío de Chile será este sábado a partir las 19:00 horas contra El Salvador, que hoy perdió frente a Cuba. Luego, La Roja cestera se medirá con el cuadro isleño el domingo, también desde las 19:00.

Cabe recordar que los dos mejores países de este mini torneo accederán a la segunda etapa de las Eliminatorias, que constará de 16 equipos divididos en cuatro grupos de a cuatro.

El ganador de este Preclasificatorio se sumará al Grupo C junto a Brasil, Venezuela y Colombia, mientras que quien obtenga el segundo lugar irá a la zona de Argentina, Uruguay y Panamá.

Los partidos de la selección chilena de básquetbol se pueden seguir por TV a través de la señal en vivo de TVN.