Joaquín Niemann tuvo una jornada fatídica en el LIV Golf de Chicago y Mito Pereira sueña con no descender

Una jornada para el olvido fue la que vivió este viernes Joaquín Niemann en una nueva fecha del LIV Golf de Chicago, aunque sigue manteniendo la primera chance para consagrarse campeón.

El chileno, que podía levantar la copa con una fecha de antelación, completó un día fatídico en los pastos norteamericanos. El talagantino, que compartió grupo con su perseguidor más cercano, el español Jon Rahm, finalizó en las últimas posiciones con un +4, rendimiento dispar al de su competencia, que firmó un -3.

De todas formas, el golfista nacional sigue con la primera opción de quedarse con el primer lugar general del torneo, una realidad distante a la que vive Mito Pereira, quien lucha por no descender, aunque hoy completó una buena jornada.

El otro chileno del circuito firmó una gran actuación con un -2 en las tarjetas, resultado que podría mantenerlo en la categoría de élite si conserva el rendimiento en las siguientes dos jornadas.