Temblor se percibe en el norte de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Un sismo de magnitud 4,3 se percibió durante la madrugada de este sábado en la región de Arica y Parinacota.

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 05:34 horas, con epicentro ubicado a 36 kilómetros al norte de la localidad de Visviri.

El movimiento tuvo una profundidad de 189 kilómetros. Hasta el momento, no se han reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) no emitió alerta tras el sismo.