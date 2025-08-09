;

¿Lloverá este fin de semana en Santiago? Revisa los efectos que traerá la vaguada costera

Se recomienda a la población estar preparada y estar atentos a la información de las autoridades.

Una vaguada costera llegará a Santiago este fin de semana y cambiará notablemente las condiciones climáticas en la capital chilena.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este sábado 9 de agosto se espera una máxima de 14 °C y una mínima de 7 °C. La jornada estará marcada por nubosidad persistente.

Mientras que para el domingo 10 de agosto, Día del Niño, la temperatura máxima subirá levemente a 17 °C y la mínima será de 8 °C, pero el cielo continuará nublado.

A pesar de la presencia de abundante nubosidad, las probabilidades de lluvia significativa en Santiago son bajas, aunque no se descartan lloviznas ocasionales.

La vaguada costera es un fenómeno meteorológico que se origina en la costa y puede desplazarse hacia el interior, provocando un aumento en la nubosidad baja y un descenso en las temperaturas.

Además, puede incrementar la humedad y generar lloviznas, sobre todo en invierno. Este fenómeno es conocido por producir cielos grises y frescos, tal como se espera en Santiago durante este fin de semana.

En resumen, aunque no se anticipan lluvias, el clima se sentirá más frío y húmedo, con cielos nublados que predominarán durante el sábado y domingo.

