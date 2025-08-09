;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 9 de agosto, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este sábado contempla tres juegos del Campeonato Nacional 2025 y cuatro de la Primera B.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 9 de agosto, y quién transmite? / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Hoy, sábado 9 de agosto, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla siete partidos.

Tres de estos serán por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025 y otros cuatro por la jornada 20 de la Primera B.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 9 de agosto comenzará a las 12:30 horas, en Talcahuano, donde Huachipato enfrentará a Unión La Calera, con arbitraje de Piero Maza y transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 15:00 horas, la U de Chile recibirá a Unión Española en el Estadio Nacional. Diego Flores dirigirá el compromiso, que será transmisión en vivo de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

El cierre de jornada se dará a contar de las 17:30 horas, en La Portada, donde Deportes La Serena enfrentará a O’Higgins. Juan Lara será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso tendrá su primer partido a contar de las 12:30 horas, en el Manuel Moya de Cauquenes, donde Rangers medirá fuerzas ante Santiago Morning, con arbitraje de Gustavo Ahumada y transmisión de TNT Sports.

Luego, a partir de las 15:00 horas, Deportes Santa Cruz recibirá a la Universidad de Concepción en el Joaquín Muñoz García. Francisco Gilabert será el juez del encuentro, que será transmisión de TNT Sports.

Tras ello, desde las 17:30 horas, Santiago Wanderers se medirá ante Deportes Copiapó, líder de la categoría, en el Lucio Fariña de Quillota. Cristián Galaz dirigirá el compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

El cierre de jornada se dará desde las 20:00 horas, cuando San Marcos de Arica reciba a Deportes Temuco en el Carlos Dittborn, con arbitraje de Mario Salvo y transmisión de TNT Sports.

