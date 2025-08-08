Ni consolas, ni bicicletas: este es el juguete que la rompe este año para regalar en el Día del Niño

En un mercado saturado de consolas y bicicletas, un juguete inesperado está conquistando a grandes y chicos para este Día del Niño.

Influencias como películas, series y videos virales en redes sociales juegan un papel clave a la hora de elegir el regalo perfecto.

Este es el juguete más popular en este Día del Niño:

Los bloques magnéticos estilo Minecraft se posicionan como el regalo estrella en Chile, según el ranking de juguetes más vendidos revelado por Mercado Libre.

Este fenómeno coincide con el estreno de “Una Película de Minecraft”, que en su debut en Estados Unidos recaudó 157 millones de dólares, marcando el mayor éxito del año para una película basada en videojuegos.

Pero no son los únicos que arrasan. Las “Figuras coleccionables Super Zings Serie 3” y las “Muñecas Reborn de silicona de 55 cm” también se han vuelto virales en redes sociales, gracias a videos de TikTok.

Según MercadoLibre, en el top 10 de juguetes más vendidos también destacan la icónica “Barbie Casa de los Sueños”, la “Cocina Juguete Grande de Anikids” y otro juego de bloques magnéticos 3D.

Para quienes aún buscan el regalo perfecto, la empresa ofrece además su campaña “Fechas Dobles”, con descuentos de hasta un 35%, entregas rápidas en menos de 48 horas y cuotas sin interés.