;

VIDEO. Chile se mete al Clasificatorio del Mundial de Basquetbol Catar 2027 con paliza sobre El Salvador

La selección chilena volvió a mostrar la contundencia exhibida ante Ecuador en la apertura del Preclasificatorio.

Javier Catalán

Diego Sáez

Foto. @chilefeba

Foto. @chilefeba

Durante la jornada de este sábado, la selección chilena de básquetbol venció por 98-47 a El Salvador y aseguró su puesto en el Clasificatorio para el Mundial de Qatar 2027.

Los chilenos, que venían de ganar también contundentemente a Ecuador, repitieron lo mostrado en el primer juego ante un colmado Coliseo de Valdivia.

Darrol Jones, uno de los buenos valores de Chile, entregó sus reacciones una vez finalizado el encuentro. “Se logró el objetivo, que era clasificar. Contento por lo que hemos logrado y la gran generación que tenemos”, dijo el jugador de los Leones de Quilpué.

Revisa también:

ADN

“Lo que tiene este equipo es que se reparte el balón, no tenemos una figura que se encargue de anotar todos los puntos. Es un equipo que conlleva la generosidad y eso es parte clave de esta generación”, sentenció.

Ahora, la selección chilena deberá enfrentar a Cuba este domingo 10 de agosto en el último partido del grupo del Preclasificatorio, en un encuentro que podría definir el primer lugar de la tabla, en caso de que Cuba venza a Ecuador esta noche.

Cabe recordar que el ganador de este Preclasificatorio se sumará al Grupo C junto a Brasil, Venezuela y Colombia, mientras que quien obtenga el segundo lugar irá a la zona de Argentina, Uruguay y Panamá.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad