Durante la jornada de este sábado, la selección chilena de básquetbol venció por 98-47 a El Salvador y aseguró su puesto en el Clasificatorio para el Mundial de Qatar 2027.

Los chilenos, que venían de ganar también contundentemente a Ecuador, repitieron lo mostrado en el primer juego ante un colmado Coliseo de Valdivia.

Darrol Jones, uno de los buenos valores de Chile, entregó sus reacciones una vez finalizado el encuentro. “Se logró el objetivo, que era clasificar. Contento por lo que hemos logrado y la gran generación que tenemos”, dijo el jugador de los Leones de Quilpué.

“Lo que tiene este equipo es que se reparte el balón, no tenemos una figura que se encargue de anotar todos los puntos. Es un equipo que conlleva la generosidad y eso es parte clave de esta generación”, sentenció.

Ahora, la selección chilena deberá enfrentar a Cuba este domingo 10 de agosto en el último partido del grupo del Preclasificatorio, en un encuentro que podría definir el primer lugar de la tabla, en caso de que Cuba venza a Ecuador esta noche.

Cabe recordar que el ganador de este Preclasificatorio se sumará al Grupo C junto a Brasil, Venezuela y Colombia, mientras que quien obtenga el segundo lugar irá a la zona de Argentina, Uruguay y Panamá.