VIDEO. Escándalo en el fútbol argentino: árbitro es agredido con un proyectil durante revisión del VAR

El juez recibió el llamado para analizar una posible expulsión y fue impactado por un objeto en el rostro.

Captura @SC_ESPN

Captura @SC_ESPN

Un insólito hecho se produjo este viernes en el marco del partido entre Newell’s Old Boys y Central Córdoba que se disputa en el Estadio Marcelo Bielsa por la cuarta fecha del Torneo de Clausura de la Liga Argentina.

El árbitro del compromiso, Andrés Merlos, fue agredido con proyectiles lanzados desde las tribunas en su intento de revisar una jugada en el VAR, lo que obligó a suspender el partido por varios minutos.

El hecho ocurrió a los 30 minutos del primer tiempo, luego de que Luca Regiardo cometiera una dura infracción sobre Lucas Besozzi, acción por la cual Merlos recibió el llamado por parte de su equipo arbitral para determinar una posible expulsión.

Al acercarse a la cabina del VAR, Merlos recibió una serie de proyectiles, uno de ellos impactando en su rostro y otro en su brazo derecho. La situación generó una breve demora de las acciones y los propios jugadores de Newell’s fueron a calmar a sus hinchas.

Finalmente, el árbitro argentino, con policías a su alrededor, logró analizar la acción y determinó expulsar a Luca Regiardo, dejando con un jugador menos a la “Lepra” y generando un clima aún más tenso en Rosario.

La agresión que sufrió Andrés Merlos en el duelo entre Newell’s y Central Córdoba

