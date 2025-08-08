Atento Nicolás Córdova: el arquero chileno que fue elegido como el mejor de la fecha en un grande de Perú

Rodrigo Ureña se ha convertido en uno de los mejores jugadores del fútbol peruano durante su paso por Universitario de Deportes, pero no es el único chileno que brilla en la “U” de Perú.

El otro compatriota que destaca en Lima es Miguel Vargas, arquero que en nuestro país tuvo pasos por Universidad Católica, Cobresal y Unión La Calera, entre otros clubes.

El “Manotas”, como es conocido, llegó a la “Crema” a principios de 2025 y había estado relegado a la banca detrás del uruguayo Sebastián Britos. Sin embargo, en la última jornada del campeonato peruano tuvo su oportunidad y no la desaprovechó.

El chileno fue titular por la lesión del charrúa y, en el duelo que su equipo ganó por 2-0 a Alianza Universidad, fue uno de los más destacados, realizando dos atajadas clave dentro del área.

Tal fue el nivel mostrado por Vargas, que la propia Liga 1 lo reconoció como el mejor portero de la fecha 4 del Torneo Clausura. “Dios es fiel”, escribió el guardameta en su cuenta de Instagram tras enterarse del premio.