;

Atento Nicolás Córdova: el arquero chileno que fue elegido como el mejor de la fecha en un grande de Perú

El guardameta es compañero de Rodrigo Ureña en Universitario de Deportes.

Javier Catalán

Foto: @vargasmiguel.25

Foto: @vargasmiguel.25

Rodrigo Ureña se ha convertido en uno de los mejores jugadores del fútbol peruano durante su paso por Universitario de Deportes, pero no es el único chileno que brilla en la “U” de Perú.

El otro compatriota que destaca en Lima es Miguel Vargas, arquero que en nuestro país tuvo pasos por Universidad Católica, Cobresal y Unión La Calera, entre otros clubes.

El “Manotas”, como es conocido, llegó a la “Crema” a principios de 2025 y había estado relegado a la banca detrás del uruguayo Sebastián Britos. Sin embargo, en la última jornada del campeonato peruano tuvo su oportunidad y no la desaprovechó.

Revisa también:

ADN

El chileno fue titular por la lesión del charrúa y, en el duelo que su equipo ganó por 2-0 a Alianza Universidad, fue uno de los más destacados, realizando dos atajadas clave dentro del área.

Tal fue el nivel mostrado por Vargas, que la propia Liga 1 lo reconoció como el mejor portero de la fecha 4 del Torneo Clausura. “Dios es fiel”, escribió el guardameta en su cuenta de Instagram tras enterarse del premio.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad