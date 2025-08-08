En el fútbol chileno, los árbitros no solo viven de dirigir. Es el caso de Jorge Oses, réferi nacional, que además de impartir justicia los fines de semana, es psicólogo clínico y, para sorpresa de todos, cantante de reggaetón.

El colegiado de 31 años, quien ha dirigido en varios partidos de la Primera B, conversó con Los Tenores de la Tarde y relató como complementa su carrera como cantante urbano, donde se apoda con el nombre “Osezz”.

“En total tengo más de cien mil reproducciones contando otras plataformas. Para el poquito tiempo que llevamos en esto de la música, la gente ha tenido una gran aceptación a lo que son las canciones", comentó.

“Me han escrito hartas personas que uno no conoce agradeciendo por las letras de algunas canciones y eso es la verdad que como artista es súper bonito poder influir de alguna u otra manera en el ánimo de las personas", agregó Oses.

Respecto al contenido de sus canciones, que se titulan ‘Cositas Contigo’, ‘Gatita Gángster’ y ‘Maquinón’, entre otras, el árbitro chileno aseguró que le canta “al amor siempre, a las historias de vida. Uno siempre va a cantar lo que uno vive, por eso es importante que mis letras siempre vayan alejado de lo que son las drogas".

“Por supuesto que lo del arbitraje es súper importante, tenemos un rol que cuidar y una imagen que cuidar, así que muy difícilmente mis letras van a hablar de lo que estamos acostumbrados", complementó.

“La música empezó desde el año pasado”

Consultado sobre cómo complementa sus otras actividades, Jorge Oses explicó que “todos los días nosotros nos preparamos a nivel técnico y físico. Después de los entrenamientos matutinos siempre hay un espacio para dedicarme a mi profesión”

“Yo atiendo a deportistas durante la semana y psicología clínica también durante ese periodo que nos queda. Y ya puesto de lleno el fin de semana regularmente para poder dirigir y viajar, entonces por ahí tratamos de repartirnos el tiempo dentro de la mejor manera", añadió.

Además, sobre su lado musical, contó que “la música empezó desde el año pasado. Yo tuve una lesión importante y para los deportistas estar fuera de las canchas es difícil, entonces la música vino a solventar y ayudar a preparar este camino de la recuperación".

“Empezó de alguna manera a hacerse cada vez más importante, a conocer gente que estaba ya metida en la música y poder de alguna manera hacerlo cada vez más profesional, así que fue un bonito proceso de ir descubriendo que se podía gestionar el arbitraje, la psicología, y en este caso hace menos de un año que tenemos en el mundo de la música", aseguró.

Finalmente, sobre su elección de hacer reggaetón, Oses señaló que es “porque es de la época. Yo tengo 31 años, como de la época cuando empezó, entonces ahora estamos abriendo también otros estilos musicales. No podíamos estar en el fútbol y no hacer cumbia, por ejemplo, tenemos hartos proyectos musicales que van a salir prontamente, así que estamos muy contentos con eso".

“La verdad es que toda la escena chilena es digna de admirar. Está Pablo Chill-E, que son referentes de lo que uno escucha ahora, pero en general todos los artistas chilenos tienen algo que demostrar, que decir y algunas letras importantes. Arte Elegante por ahí también tienen letras bastante conscientes en relación a lo social, a lo valórico, también lo sigo mucho eso", concluyó.