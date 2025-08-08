Julio Barroso recuerda su sanción por criticar al arbitraje: “Otros dijeron cosas mucho más directas y no pasó nada” / FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

Jorge Almirón criticó duramente el arbitraje del pasado Superclásico, calificando la gestión de Piero Maza como “robo”, situación que finalmente llevó al DT de Colo Colo a pedir disculpas con tal de evitar una acusación de la Comisión de Arbitraje.

Ante esta situación, varios fanáticos del cuadro albo recordaron un episodio similar protagonizado en 2014, cuando Julio Barroso acusó irregularidades en el referato nacional.

“No soy un mal perdedor, pero cuando pasan cosas raras hay que decirlo. Los torneos no se compran, se ganan. Es muy vergonzoso lo que hacen. Los que dirigen se tienen que dar cuenta, porque el jugador no es idiota”, dijo en ese momento, cuestión que le significó ocho fechas de suspensión.

A más de 11 años de aquel episodio, el ya excentral argentino recordó aquel episodio en diálogo con el programa “Máximas” de TNT Sports.

“No me arrepiento. Nunca hablé de un equipo específico, pero me sancionaron igual. Después, otros dijeron cosas mucho más directas y no pasó nada. ¿Entonces el reglamento es para todos o para algunos?“, criticó Julio Barroso.

“Si alguien dice que le robaron un campeonato y no lo sancionan, ¿cuál es el criterio? A mí me marcaron, pero no por lo que dije, sino por quién lo dijo y cuándo lo dijo”, reflexionó el argentino, que también recordó un tema que marcó su infancia: el secuestro de su padre en 1976 por la dictadura argentina de la época.

“No lo viví directamente, pero ver a los militares en la calle no me genera nada lindo. Lo vivió mi papá. Fue secuestrado y torturado. Mi mamá leyó después el informe completo… y eso te marca para siempre. Yo no puedo entender cómo alguien puede tener ese grado de maldad (...) Cuando me hablan de dificultades, pienso en lo que vivió mi papá. Estuvo encerrado, le hicieron daño, y aun así salió, formó una familia y nos crió con amor", cerró Julio Barroso.