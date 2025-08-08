;

Julio Barroso recuerda su sanción por criticar al arbitraje: “Otros dijeron cosas mucho más directas y no pasó nada”

El excentral de Colo Colo defendió el haber planteado en 2014 que “cuando pasan cosas raras, hay que decirlo”, cuestión que lo llevó a ser suspendido.

Carlos Madariaga

Julio Barroso recuerda su sanción por criticar al arbitraje: “Otros dijeron cosas mucho más directas y no pasó nada”

Julio Barroso recuerda su sanción por criticar al arbitraje: “Otros dijeron cosas mucho más directas y no pasó nada” / FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

Jorge Almirón criticó duramente el arbitraje del pasado Superclásico, calificando la gestión de Piero Maza como “robo”, situación que finalmente llevó al DT de Colo Colo a pedir disculpas con tal de evitar una acusación de la Comisión de Arbitraje.

Ante esta situación, varios fanáticos del cuadro albo recordaron un episodio similar protagonizado en 2014, cuando Julio Barroso acusó irregularidades en el referato nacional.

Revisa también:

ADN

No soy un mal perdedor, pero cuando pasan cosas raras hay que decirlo. Los torneos no se compran, se ganan. Es muy vergonzoso lo que hacen. Los que dirigen se tienen que dar cuenta, porque el jugador no es idiota”, dijo en ese momento, cuestión que le significó ocho fechas de suspensión.

A más de 11 años de aquel episodio, el ya excentral argentino recordó aquel episodio en diálogo con el programa “Máximas” de TNT Sports.

No me arrepiento. Nunca hablé de un equipo específico, pero me sancionaron igual. Después, otros dijeron cosas mucho más directas y no pasó nada. ¿Entonces el reglamento es para todos o para algunos?“, criticó Julio Barroso.

“Si alguien dice que le robaron un campeonato y no lo sancionan, ¿cuál es el criterio? A mí me marcaron, pero no por lo que dije, sino por quién lo dijo y cuándo lo dijo”, reflexionó el argentino, que también recordó un tema que marcó su infancia: el secuestro de su padre en 1976 por la dictadura argentina de la época.

“No lo viví directamente, pero ver a los militares en la calle no me genera nada lindo. Lo vivió mi papá. Fue secuestrado y torturado. Mi mamá leyó después el informe completo… y eso te marca para siempre. Yo no puedo entender cómo alguien puede tener ese grado de maldad (...) Cuando me hablan de dificultades, pienso en lo que vivió mi papá. Estuvo encerrado, le hicieron daño, y aun así salió, formó una familia y nos crió con amor", cerró Julio Barroso.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad