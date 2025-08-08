;

ADN Hoy. Superintendencia de Educación inicia investigación por escolar acusado de violar a compañera: “Está siendo tratado con suma urgencia”

En conversación con ADN Hoy, Marggie Muñoz también señaló que se encuentran investigando si se “activaron los protocolos” en el caso del profesor que gritó a estudiantes en Limache.

La superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz, abordó en diálogo con ADN Hoy el caso del estudiante formalizado por los delitos de abuso sexual y violación en perjuicio de una compañera en la comuna de Quilleco.

“Hemos iniciado la investigación de oficio, solicitamos los antecedentes. Nosotros tenemos un procedimiento especial para casos que tienen connotación grave. Tenemos un tratamiento más urgente de aquello, esto pasa directo a fiscalización", dijo Muñoz.

En esa línea, remarcó que “está tratado con suma urgencia”, y explicó que “el colegio tiene que presentar las medidas que tomó inmediatamente al tener conocimiento del hecho”.

“Nosotros tenemos la potestad de poder revisar su protocolo de agresiones, que este se ajuste a la normativa vigente y que haya sido aplicado oportunamente, no basta que esté escrito”, agregó la superintendenta.

Caso de profesor que gritó a estudiantes en Limache

Respecto al caso del profesor que en Limache calló –a los gritos– a alumnos que habrían “defendido” al dictador Augusto Pinochet, Muñoz enfatizó que “nada justifica que un docente tenga esa actitud frente a un estudiante”.

“Nosotros hemos activado una denuncia de oficio. Lo que nos compete es revisar que se activaron los protocolos de maltrato de adulto a estudiante que debe tener dispuesto el establecimiento en su reglamento interno”, finalizó.

Revisa aquí la entrevista a la superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz:

