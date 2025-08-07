Adolescente formalizado por abuso y violación en liceo de Quilleco queda con arresto domiciliario

Un estudiante del Liceo Bicentenario Francisco Bascuñán Guerrero, ubicado en la comuna de Quilleco, Región del Biobío, fue formalizado este miércoles por los delitos de abuso sexual y violación en perjuicio de una compañera de curso. Según los antecedentes del Ministerio Público, el ataque ocurrió dentro del establecimiento educacional, en una sala de clases, y pese a que la víctima solicitó ayuda, nadie intervino.

Luego del hecho, la joven relató lo ocurrido a su madre, lo que permitió iniciar una investigación. El Juzgado de Garantía de Los Ángeles decretó como medida cautelar el arresto domiciliario total para el imputado y fijó un plazo de tres meses para que la Fiscalía reúna los antecedentes necesarios.

Diligencias policiales

La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI quedó a cargo de las pericias. El jefe de la unidad en Los Ángeles, subprefecto Patricio García, informó que los detectives realizaron levantamiento de cámaras, entrevistas a testigos y recolección de pruebas en el lugar del suceso, trabajo que fue entregado directamente al fiscal del caso.

Medidas del establecimiento

El liceo involucrado confirmó que, tras tomar conocimiento del hecho, se activaron de inmediato los protocolos internos. En un comunicado, el recinto explicó que la situación ocurrió el 5 de agosto y que, desde ese momento, se informó a las familias involucradas, se notificó a las autoridades competentes y se inició una investigación interna.

“Rechazamos cualquier acto que atente contra la integridad de nuestros estudiantes”, señala el documento. El establecimiento también expresó su compromiso con la sana convivencia escolar y la protección de los derechos de los alumnos, asegurando que seguirán todas las acciones necesarias conforme a la normativa vigente.