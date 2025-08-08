;

IPC de julio sube 0,9%: Gobierno minimiza impacto del alza y proyecta disminución inflacionaria para próximos meses

Mario Marcel explica que el aumento mensual responde a ajustes puntuales y mantienen la expectativa de una caída gradual de la inflación.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio aumentó un 0,9%, superando las expectativas de los especialistas, que esperaban una variación cercana al 0,6% o 0,7%.

Con este resultado, la inflación acumula un alza de 2,8% en lo que va del año y 4,3% en los últimos doce meses.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que esta subida responde a una corrección tras la baja inesperada registrada en junio. “Esta sorpresa al alza en el IPC es prácticamente igual a la sorpresa a la baja en el IPC que tuvimos en junio y proviene de la misma categoría de productos, de alimentos”, afirmó Marcel.

Además, anticipó que esta dinámica no implica un cambio en la tendencia inflacionaria, proyectando que en octubre “vamos a tener una baja de la inflación en 12 meses probablemente de medio punto porcentual”.

Era una variación esperada

Entre las principales causas del aumento se encuentran los incrementos en vivienda y servicios básicos, especialmente la cuenta de la luz, debido a recientes ajustes en los precios del sistema eléctrico.

Emiliano Fucks, economista de la Universidad de Santiago, añadió que “otro ítem que aumentó y que fue uno de los que mayormente ayuda a explicar este IPC es el aumento en la energía”.

Para explicar lo anterior dijo que “entendiéndose dentro de la energía combustibles como la parafina y también el aumento en la energía eléctrica debido al ajuste de las cuentas de la luz”.

Además, los precios de alimentos como la carne de pollo, la carne de vacuno y la leche también mostraron alzas significativas, contribuyendo al resultado mensual.

