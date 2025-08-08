IPC de julio sube 0,9%: Gobierno minimiza impacto del alza y proyecta disminución inflacionaria para próximos meses

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio aumentó un 0,9%, superando las expectativas de los especialistas, que esperaban una variación cercana al 0,6% o 0,7%.

Con este resultado, la inflación acumula un alza de 2,8% en lo que va del año y 4,3% en los últimos doce meses.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que esta subida responde a una corrección tras la baja inesperada registrada en junio. “Esta sorpresa al alza en el IPC es prácticamente igual a la sorpresa a la baja en el IPC que tuvimos en junio y proviene de la misma categoría de productos, de alimentos”, afirmó Marcel.

Además, anticipó que esta dinámica no implica un cambio en la tendencia inflacionaria, proyectando que en octubre “vamos a tener una baja de la inflación en 12 meses probablemente de medio punto porcentual”.

Era una variación esperada

Entre las principales causas del aumento se encuentran los incrementos en vivienda y servicios básicos, especialmente la cuenta de la luz, debido a recientes ajustes en los precios del sistema eléctrico.

Emiliano Fucks, economista de la Universidad de Santiago, añadió que “otro ítem que aumentó y que fue uno de los que mayormente ayuda a explicar este IPC es el aumento en la energía”.

Para explicar lo anterior dijo que “entendiéndose dentro de la energía combustibles como la parafina y también el aumento en la energía eléctrica debido al ajuste de las cuentas de la luz”.

Además, los precios de alimentos como la carne de pollo, la carne de vacuno y la leche también mostraron alzas significativas, contribuyendo al resultado mensual.