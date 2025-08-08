;

Secuestro de empresario en Quilicura: lo que se conoce sobre el caso y de los 4 detenidos por su presunta participación

Rodrigo Cantergiani fue interceptado con armas y obligado a subir a un vehículo. Fue liberado hoy en Puente Alto.

Martín Neut

Secuestro de empresario en Quilicura: lo que se conoce sobre el caso y de los 4 detenidos por su presunta participación

Secuestro de empresario en Quilicura: lo que se conoce sobre el caso y de los 4 detenidos por su presunta participación / Oscar Guerra

El empresario Rodrigo Cantergiani fue liberado durante la madrugada de este viernes, horas después de ser secuestrado en Quilicura, región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 10:30 horas del jueves, cuando al menos cuatro individuos armados lo abordaron en avenida El Colorado, a metros de su lugar de trabajo, lo intimidaron con armas de fuego y lo obligaron a subir por la fuerza a un vehículo MG para luego huir.

Revisa también:

ADN

Tras un operativo policial, Carabineros y la PDI detuvieron a cuatro personas: dos hombres de nacionalidad colombiana y dos venezolanos, una de ellas una adolescente.

Hasta ahora no se ha confirmado si forman parte de una organización criminal. La Fiscalía solicitó ampliar la detención y la audiencia de control se realizará a las 16:00 horas en el Centro de Justicia de Santiago.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, fue enfático: “En Chile secuestrar no es gratis, en Chile estos secuestros, Carabineros, la PDI y la Fiscalía los aclaran y terminan con detenidos (...). Vamos a llevar a sus autores ante la justicia y vamos a instar para que se le apliquen las penas más severas que establezca la ley”.

Cantergiani fue encontrado durante la madrugada en Puente Alto por un conductor de transporte de pasajeros, quien le prestó auxilio y lo llevó hasta una comisaría. Según trascendió, el empresario estaba desorientado pero sin lesiones de gravedad.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad