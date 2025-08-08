Secuestro de empresario en Quilicura: lo que se conoce sobre el caso y de los 4 detenidos por su presunta participación / Oscar Guerra

El empresario Rodrigo Cantergiani fue liberado durante la madrugada de este viernes, horas después de ser secuestrado en Quilicura, región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 10:30 horas del jueves, cuando al menos cuatro individuos armados lo abordaron en avenida El Colorado, a metros de su lugar de trabajo, lo intimidaron con armas de fuego y lo obligaron a subir por la fuerza a un vehículo MG para luego huir.

Tras un operativo policial, Carabineros y la PDI detuvieron a cuatro personas: dos hombres de nacionalidad colombiana y dos venezolanos, una de ellas una adolescente.

Hasta ahora no se ha confirmado si forman parte de una organización criminal. La Fiscalía solicitó ampliar la detención y la audiencia de control se realizará a las 16:00 horas en el Centro de Justicia de Santiago.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, fue enfático: “En Chile secuestrar no es gratis, en Chile estos secuestros, Carabineros, la PDI y la Fiscalía los aclaran y terminan con detenidos (...). Vamos a llevar a sus autores ante la justicia y vamos a instar para que se le apliquen las penas más severas que establezca la ley”.

Cantergiani fue encontrado durante la madrugada en Puente Alto por un conductor de transporte de pasajeros, quien le prestó auxilio y lo llevó hasta una comisaría. Según trascendió, el empresario estaba desorientado pero sin lesiones de gravedad.