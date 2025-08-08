Fiscal nacional y secuestro de empresario: “Toda la ciudadanía sabe que Chile cambió, que las calles no son las mismas”

Durante esta jornada, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a las labores investigativas por el secuestro de un empresario registrado el pasado jueves en la región Metropolitana, y que fue encontrado en horas de la madrugada de este viernes 8 de agosto.

La jefe del Ministerio Público partió valorando el trabajo de la Fiscalía y las policías, y aseguró que “vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, dentro del marco de la ley, para que secuestrar personas no sea gratis ni rentable en Chile”.

“Vamos a instar porque se le apliquen las penas más severas que establezca la ley, porque ese es el aporte que podemos hacer para que las calles vuelvan a ser seguras y la ciudadanía pueda recuperar esa tranquilidad que tanto anhela”, añadió.

La reflexión del fiscal nacional

Asimismo, Valencia hizo una pequeña reflexión respecto a este nuevo tipo de delitos que se ha visto en el país, señalando que “toda la comunidad, la ciudadanía que está en su casa sabe que este país cambió, que ya no estamos en la misma situación".

“Sabemos que las calles no son las mismas que teníamos antes, sabemos que la noche no es la misma que teníamos antes. Y la ciudadanía ya hizo cambios en su vida”, agregó.

En esa línea, el fiscal nacional aseveró que “Carabineros y la Fiscalía también ya hicimos cambios en nuestro proceso de trabajo”.

“No es una realidad a la que tengamos que adaptarnos, es una realidad a la que ya nos adaptamos”, enfatizó.

“¿No faltan recursos? Por supuesto que nos faltan recursos, pero ya nos adaptamos. Ese es el sentido de la existencia del equipo de la Fiscalía ECOH", cerró.