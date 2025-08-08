Revocan Visa a funcionario mexicano que celebraba deportaciones desde EE. UU.

El presidente municipal de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, informó que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa que le permitía cruzar a Arizona, una medida que, según afirmó, no está vinculada a acusaciones penales ni a un escándalo político.

En un mensaje difundido en la red social X, el edil explicó que la revocación responde a un proceso administrativo y que lo enfrenta “con calma y la conciencia tranquila”. Subrayó que no se le imputa ningún delito y que mantendrá su trabajo habitual en la alcaldía: “Confío en que el tiempo me dará la razón”, expresó.

La noticia tomó por sorpresa al cabildo y a los funcionarios municipales, debido a que el retiro del visado se produce durante su mandato, en el que la cooperación transfronteriza es clave para la ciudad. Gim aseguró que seguirá atendiendo reuniones binacionales y temas de seguridad y que no solicitará licencia para dejar el cargo.

El alcalde pidió a la comunidad evitar confrontaciones políticas y llamó a mantener la unidad para priorizar el bienestar de quienes más lo necesitan en Nogales. “Mi compromiso es contigo, con Nogales, con la gran frontera que estamos construyendo”, señaló.

Medios como Newsweek recordaron que Gim ha manifestado en el pasado su respaldo a políticas migratorias estadounidenses, incluso calificando como una “limpieza de casa” las deportaciones impulsadas por ese país. La autoridad municipal no ha detallado las razones específicas de la revocación, mientras la situación genera expectación en ambos lados de la frontera.