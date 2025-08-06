Un joven de 19 años fue formalmente imputado por el delito de homicidio simple tras ser detenido como el principal sospechoso de un espeluznante crimen ocurrido en la localidad rural de Dos Hermanas, en Misiones, Argentina.

La víctima, identificada como Luis Salvador Batista da Silva, de 48 años, fue hallada con múltiples heridas y sin sus ojos, lo que ha conmocionado a la comunidad local.

Según Crónica, el acusado fue presentado ante el Juzgado de Instrucción, donde se abstuvo de declarar, mientras la investigación continúa con la recolección de antecedentes y pruebas forenses.

La brutalidad del crimen quedó al descubierto tras el hallazgo del cuerpo, que presentaba apuñalamientos múltiples, escoriaciones, lesiones en el rostro y la ausencia de ambos globos oculares, de acuerdo al informe preliminar del médico forense.

Con los ojos en las manos

Vecinos del sector señalaron haber visto al imputado con la víctima horas antes del asesinato y, posteriormente, caminando por el pueblo con los ojos del hombre en las manos, momento en que habría dicho: “Era el diablo, tenía que hacerlo”.

Este macabro detalle generó aún más alarma y llevó a las autoridades a ordenar pericias psiquiátricas para evaluar el estado mental del joven al momento del crimen.

Los testimonios recabados hasta ahora indican que el acusado y Batista da Silva mantenían una relación cercana, marcada por el consumo frecuente de alcohol. Las autoridades judiciales también han solicitado una utopsia completa y análisis toxicológicos, con el fin de esclarecer las circunstancias exactas del asesinato y el comportamiento del sospechoso.

La investigación se encuentra en curso y no se descartan nuevas diligencias o modificaciones en la calificación penal según lo determinen los resultados forenses.