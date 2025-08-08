;

Tendrán que seguir esperando: Codelco posterga el regreso de O’Higgins a El Teniente

Los de Rancagua esperaban reestrenar su remozado estadio ante Cobresal, pero el recinto no fue habilitado.

Carlos Madariaga

Tendrán que seguir esperando: Codelco posterga el regreso de O’Higgins a El Teniente

Tendrán que seguir esperando: Codelco posterga el regreso de O’Higgins a El Teniente / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Producto de los trabajos para ser sede del Mundial Sub 20, en O’Higgins no han podido utilizar su estadio, El Teniente.

Sin embargo, en los últimos días se había anunciado el retorno a Rancagua para enfrentar a Cobresal por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.

Revisa también:

ADN

Pese al entusiasmo en la ciudad, habrá un cambio de planes, pues O’Higgins informó que, “por disposición de Codelco Chile División El Teniente, y por motivos de fuerza mayor”, no se podrá utilizar El Teniente el sábado 16 de agosto.

Desde la propia directiva rancagüina también ratificaron que esperan utilizar el Jorge Silva de San Fernando ante Cobresal, tal como han hecho hasta ahora durante la temporada.

Así las cosas, O’Higgins recién podría volver a utilizar su cancha a finales de octubre, tras el Mundial Sub 20, cuando por la fecha 25 reciban a Coquimbo Unido.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad