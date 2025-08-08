Tendrán que seguir esperando: Codelco posterga el regreso de O’Higgins a El Teniente / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Producto de los trabajos para ser sede del Mundial Sub 20, en O’Higgins no han podido utilizar su estadio, El Teniente.

Sin embargo, en los últimos días se había anunciado el retorno a Rancagua para enfrentar a Cobresal por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.

Pese al entusiasmo en la ciudad, habrá un cambio de planes, pues O’Higgins informó que, “por disposición de Codelco Chile División El Teniente, y por motivos de fuerza mayor”, no se podrá utilizar El Teniente el sábado 16 de agosto.

Desde la propia directiva rancagüina también ratificaron que esperan utilizar el Jorge Silva de San Fernando ante Cobresal, tal como han hecho hasta ahora durante la temporada.

Así las cosas, O’Higgins recién podría volver a utilizar su cancha a finales de octubre, tras el Mundial Sub 20, cuando por la fecha 25 reciban a Coquimbo Unido.