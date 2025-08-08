;

A una semana del inicio de La Liga, Gabriel Suazo aún no está habilitado para jugar por Sevilla

Pese a que ya está integrado al club desde hace semanas, el lateral se mantiene fuera de la plantilla oficial del club.

Carlos Madariaga

La Liga Española tiene agendado el próximo viernes 15 de agosto como el día para dar inicio a la temporada 2025-2026 del torneo.

Sin embargo, a una semana del comienzo del campeonato, varios clubes no han inscrito a gran parte de sus fichajes.

Según la información del diario español Marca, dicha situación involucra al único nacional que se ha incorporado a La Liga, Gabriel Suazo.

Esto porque, de los tres refuerzos que ha sumado el Sevilla, solo Juanlu se encuentra inscrito, en virtud de ser canterano.

Así las cosas, apuntando a ajustar requisitos económicos para evitar sanciones, el cuadro andaluz no ha inscrito todavía ni a Gabriel Suazo ni a Alfon González.

Tomando en cuenta esto, pese a ser titular en gran parte de los amistosos de pretemporada, el lateral chileno de momento se está quedando fuera del estreno del Sevilla en La Liga Española, agendado para el domingo 17 de agosto, cuando visiten al Athletic Bilbao.

