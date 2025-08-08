Turista de lujo en la capital chilena: John Travolta volvió a elegir Sudamérica como destino para disfrutar de sus vacaciones, repitiendo la fórmula que el año pasado lo llevó a recorrer distintos rincones de la región.

En esta ocasión, el protagonista de Grease y ganador de un Globo de Oro, ha sido visto en varios puntos de Santiago, generando sorpresa entre sus admiradores.

Su estadía en Chile se suma a la visita que realizó en agosto de 2024, cuando, tras pasar por Bariloche, llegó hasta Rapa Nui, dejando una oleada de fotos y videos en redes sociales.

Esta vez, de acuerdo con lo que contó el actor nacional Jorge López en el programa Sin Editar de Pamela Díaz, el intérprete estadounidense está acompañado por su hijo Benjamin.

“Esto pasó ayer, cuando venía llegando del meet con los clientes, llegamos al hotel y adivina con quién me encontré... Es una referencia en mi vida como actor, o sea Grease. ¡John Travolta! Anda con su hijo, me lo encontré face to face”, relató López.

“Y yo ‘i am actor’, ‘i am actor también’. No he publicado la foto porque no he parado de trabajar. Ya tendré tiempo (...) Está como el vino. Al hijo no lo vi, solo estaba él“, añadió.

Estuvo en Las Condes y en el Barrio Yungay

Durante su paso por la capital, el actor, que ha brillado en películas como Saturday Night Fever, Pulp Fiction y Get Shorty, fue visto en la Peluquería Francesa, en el Barrio Yungay, y posteriormente en un restaurante de comida chilena de Las Condes, donde comió solo.

“Fallamos como país... no puede ser que John Travolta esté comiendo solo en un restaurante de Las Condes”, escribió la periodista Cecilia Gutiérrez en Instagram junto a una imagen del momento.

El lugar sería el Palacio Danubio Azul, donde pidió pollo naranja, arroz chaufán pda, sopa wantán y springs roll teriyaki, acompañado únicamente con agua para beber.