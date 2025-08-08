;

FOTO. John Travolta en Chile: estos son los lugares que ha visitado el actor hollywoodense en Santiago

El artista y piloto estadounidense, ganador de un Globo de Oro, nuevamente habría optado por el invierno sudamericano para disfrutar junto a su hijo sus vacaciones estivales.

Alejandro Basulto

Getty Images

Getty Images / Gilbert Flores

Turista de lujo en la capital chilena: John Travolta volvió a elegir Sudamérica como destino para disfrutar de sus vacaciones, repitiendo la fórmula que el año pasado lo llevó a recorrer distintos rincones de la región.

En esta ocasión, el protagonista de Grease y ganador de un Globo de Oro, ha sido visto en varios puntos de Santiago, generando sorpresa entre sus admiradores.

Su estadía en Chile se suma a la visita que realizó en agosto de 2024, cuando, tras pasar por Bariloche, llegó hasta Rapa Nui, dejando una oleada de fotos y videos en redes sociales.

Revisa también:

ADN

Esta vez, de acuerdo con lo que contó el actor nacional Jorge López en el programa Sin Editar de Pamela Díaz, el intérprete estadounidense está acompañado por su hijo Benjamin.

“Esto pasó ayer, cuando venía llegando del meet con los clientes, llegamos al hotel y adivina con quién me encontré... Es una referencia en mi vida como actor, o sea Grease. ¡John Travolta! Anda con su hijo, me lo encontré face to face”, relató López.

Y yo ‘i am actor’, ‘i am actor también’. No he publicado la foto porque no he parado de trabajar. Ya tendré tiempo (...) Está como el vino. Al hijo no lo vi, solo estaba él“, añadió.

Estuvo en Las Condes y en el Barrio Yungay

Durante su paso por la capital, el actor, que ha brillado en películas como Saturday Night Fever, Pulp Fiction y Get Shorty, fue visto en la Peluquería Francesa, en el Barrio Yungay, y posteriormente en un restaurante de comida chilena de Las Condes, donde comió solo.

Fallamos como país... no puede ser que John Travolta esté comiendo solo en un restaurante de Las Condes”, escribió la periodista Cecilia Gutiérrez en Instagram junto a una imagen del momento.

El lugar sería el Palacio Danubio Azul, donde pidió pollo naranja, arroz chaufán pda, sopa wantán y springs roll teriyaki, acompañado únicamente con agua para beber.

ADN

Cecilia Gutiérrez

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad