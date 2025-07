Así era la película que Michael Madsen y Quentin Tarantino nunca pudieron grabar (y por qué John Travolta era clave en el proyecto)

Ya sea por Reservoir Dogs, Kill Bill o The Hateful Eight, Michael Madsen, actor que falleció esta semana a los 67 años, se convirtió en un nombre imprescindible dentro de la filmografía de Quentin Tarantino.

Para los seguidores del director estadounidense, probablemente sea imposible borrar de la retina la sádica interpretación de Mr. Blonde y su baile al son de Stuck in the Middle With You, de la mano de K-Billy’s Super Sounds of the 70s.

La escena en que corta la oreja a un policía ha sido referenciada hasta el hartazgo, y es difícil adentrarse en filmes criminales clásicos sin mencionarla.

Claro que, en algún momento posterior al estreno de 1992, la pluma detrás de Victor ‘Vic’ Vega barajó la idea de profundizar en su historia y unirlo, en un mismo filme, con Vincent Vega, el protagonista de Pulp Fiction que dio un nuevo impulso a la entonces decaída carrera de John Travolta.

En la mente que, muchos años después, dio forma a Once Upon a Time in Hollywood, ambos personajes eran hermanos. Y aunque los dos fueron asesinados a tiros en sus respectivas historias, aún quedaba margen para contar una travesía en Europa, la cual nunca llegó a grabarse.

La cancelada Double V Vega o The Vega Brothers se planteaba como una precuela. “No creo haberlo llevado lo suficientemente lejos como para una historia, pero tenía una premisa”, decía Tarantino a CinemaBlend en 2020. "Habría ocurrido en Ámsterdam", añadía.

Así se abordaría parte de un periodo en que Vincent regentaba un club para Marsellus Wallace, su jefe interpretado por Ving Rhames. "En algún momento, durante sus dos años de estancia en Ámsterdam, Vic aparece a visitarlo. Habría sido su fin de semana. Nunca llevé el asunto tan lejos sobre qué les ocurre exactamente o en qué líos se meten", profundizaba.

Durante el período de pandemia Michael Madsen también detalló el avance a The Hollywood Reporter y aclaró que el realizador habló varias veces con el dúo sobre el proyecto. “La película iba a empezar con nosotros dos saliendo de prisión en estados diferentes”, comentó.

“Fue muy complicado, pero cuando Quentin empieza a hablar de una idea, es muy fácil aceptarla”, reveló el actor de Sin City.

Contrario a otras sinopsis que se pueden guardar en un cajón por años, esta sí tenía vida útil limitada y el paso del tiempo tuvo sus efectos. Básicamente, no tenía sentido que una historia, que ocurría antes de los eventos de sus dos primeras películas, fuera protagonizada por rostros que lucían más viejos que antes.

Kevin Mazur Ampliar

Quentin Tarantino simplemente dejó ir la idea, sin siquiera pensar en apuestas más arriesgadas como el rejuvenecimiento digital que han empleado cintas de Marvel o The Irishman de Martin Scorsese.

Las idas y vueltas de Hollywood llevaron eventualmente a que Travolta y Madsen coincidieran. Según confesó el segundo, durante el rodaje de Trading Paint (2019) bromearon sobre la idea de ser hermanos.