VIDEO. Española revela lo que más le llamó la atención de Chile: “me quedé flipando cuando dijeron...”

En un video viral en TikTok, la visitante comparó algunas costumbres chilenas con las de su país natal.

Javiera Rivera

Una influencer española sorprendió a sus seguidores con un video en TikTok donde comparte las particularidades que más le impactaron durante su estadía en Chile.

Entre las diferencias más destacadas, señaló a los conserjes en los edificios, quien no solo recibe paquetes, sino que también controla el acceso y registra a las visitas.

Otro punto curioso es la forma de saludar, donde en Chile se da un solo beso en la mejilla, a diferencia de los dos que se acostumbran en España. Además, mencionó que en su trabajo en Chile recibe saludos y besos todos los días.

La influencer también comentó sobre el auge del servicio de Uber Eats en Chile, mencionando que es común pedir desde bebidas para una reunión hasta la compra diaria, todo a través de esta plataforma de delivery.

En cuanto a las viviendas, señaló que muchas casas cuentan con piscina en la terraza y un “quincho” o espacio para hacer barbacoas, que es una actividad social muy popular en el país.

Respecto a los edificios, destacó que es habitual encontrar áreas comunes con lavadoras y secadoras, generalmente ubicadas en la planta baja, algo poco común en España, donde estas suelen estar dentro del hogar.

También mencionó términos típicos como “carrete” para referirse a las fiestas, y se mostró fascinada con el uso masivo de patinetes eléctricos o scooters en las calles chilenas, mucho más que en su país natal.

Finalmente, compartió una anécdota cultural sobre el juego tradicional de “piedra, papel o tijera”, que en Chile se conoce como “cachipum”, lo que la sorprendió y divirtió en igual medida.

“El otro día fuimos a una fiesta, jugamos a esto y yo me quedé flipando cuando dijeron cachipum (...) Por qué chachipum”, sostuvo.

@sharingviajazos

Cosas que me han llamado la atención de Chile siendo española 🇪🇸🇨🇱 si he generalizado en cosas que no son así LO SIENTO de antemano😂 #erasmus #chile #santiago

♬ sonido original - sharingviajazos

