Estuvo a minutos de cumplir más de 300 días de cárcel: Defensoría evita que joven del Biobío cumpla condena por delito cometido por su hermano

La Defensoría Penal Pública del Biobío logró impedir que un hombre ingresara a la cárcel para cumplir una pena de más de 300 días, luego de comprobar que había sido víctima de una suplantación de identidad por parte de su propio hermano.

El caso se conoció durante una audiencia de ejecución en el Juzgado de Garantía de Concepción, cuando Jhulian —acompañado por su coordinadora de caso— advirtió al defensor penal público Pablo Ardouin que existía una orden de detención en su contra por un delito ocurrido en Taltal, en el que nunca participó. Según explicó, el verdadero responsable era su hermano Brian, quien habría usado su nombre durante todo el proceso penal.

A pesar de las advertencias y del testimonio de la coordinadora, el tribunal ordenó su ingreso inmediato al Complejo Penitenciario Biobío. Ante esto, Ardouin interpuso un recurso de amparo para frenar el encarcelamiento. Paralelamente, Brian se presentó en las oficinas de la Defensoría Regional y confesó haber utilizado la identidad de su hermano, señalando que ni Carabineros ni el penal de Taltal verificaron su identidad durante su detención y reclusión.

Con esta confesión, el equipo jurídico contactó al tribunal de Taltal y al defensor de la zona, recopilando pruebas como grabaciones de la audiencia original, que confirmaban que la persona condenada era Brian y no Jhulian, consigna La Tercera.

Tras la presentación del amparo, se llevó a cabo una nueva audiencia en la que el tribunal determinó que no existían antecedentes suficientes para anular la condena, pero consideró desproporcionado mantener la orden de ingreso a prisión, al existir indicios de inocencia. Se ordenó su inmediata liberación y se le impuso arraigo nacional mientras se esclarece su situación judicial. Además, se emitió una orden de detención contra Brian.

El defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, destacó que el caso evidencia la importancia de una defensa oportuna y advirtió sobre fallas en los protocolos de verificación de identidad. “Cada omisión puede destruir la vida de una persona inocente. Aquí, la falta de cotejo en los procedimientos policiales casi llevó a un hombre inocente a perder su libertad por más de 300 días”, enfatizó.