VIDEO. “No tengo nada que ver”: confunden a profesor de ciencias con docente que gritó a estudiantes en Limache

Carlos Balboa, conocido como “Profe Carlos BQ”, desmintió ser el protagonista del video viral y denunció que ha recibido mensajes ofensivos y amenazas.

Mario Vergara

“No tengo nada que ver”: confunden a profesor de ciencias con docente que gritó a estudiantes en Limache

Un video captado en una sala de clases del Liceo de Limache muestra a un profesor levantando la voz contra sus estudiantes. “¡Cállate, cállate te dije!”, se escucha en la grabación, seguida de frases como “No estoy hablando contigo, también te callas” y “No te metas, el asunto no es contigo”.

La Municipalidad de Limache confirmó que el docente identificado en las imágenes fue suspendido de sus funciones. El caso fue remitido a la Fiscalía, que encomendó las diligencias a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI en la comuna.

La confusión con otro profesor

Tras la difusión del video, el educador y creador de contenidos conocido como Profe Carlos BQ, cuyo nombre es Carlos Balboa, aclaró que ha sido erróneamente vinculado al incidente. En un registro publicado en redes sociales, sostuvo que “mucha gente me está confundiendo con el profesor que gritó a unos estudiantes en el Liceo de Limache”.

Balboa señaló que en el registro “nunca se ve al profesor, sólo se escucha”, y que, si bien reprueba la discusión que se escucha con las alumnas, él no es el protagonista. “Soy profesor de ciencias y bioquímico. Hace años que no hago clases en colegios, sólo en universidades y preuniversitarios, y no tengo nada que ver”, afirmó.

El académico explicó que, como defensor del pensamiento crítico, le preocupa la rapidez con que se difundió la confusión. “Mucha gente vio el video, me identificó sin comprobar nada y comenzaron a atacarme. Me están dejando mensajes, amenazas, y eso es lo más grave”, lamentó.

Finalmente, envió un mensaje a quienes lo han agredido por error: “Soy un humilde profesor de ciencias que intenta ganarse la vida en eso, no por polémicas. Antes de emitir un juicio hay que estar seguro de la información; esa es parte de la enseñanza que deberíamos promover”.

@profecarlosbq

Yo no soy el profe que grita!!! Por favor, pongan atención a la información que reciben. #ciencias #viral

♬ sonido original - ProfeCarlosBQ

