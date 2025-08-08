;

Conmoción en el fútbol chileno: club confirma la muerte de joven futbolista de sus series menores

Imperial Unido, equipo de la Tercera División A, informó el lamentable fallecimiento de uno de sus jugadores.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El fútbol chileno está de luto. A través de redes sociales, Imperial Unido, equipo de la Tercera División A de nuestro país, informó el triste fallecimiento del joven futbolista de sus series inferiores, Miguel Painenao.

“Lamentamos profundamente comunicar la partida de uno de los jóvenes talentos que han formado parte de la familia del #EquipodeTodos", escribió la institución.

Revisa también:

ADN

“Hasta siempre, querido Miguel Painenao. Que Dios te reciba en su santo reino y que tu luz siga brillando en cada corazón que te recordará con cariño. Descansa en paz", agregaron.

El joven futbolista formaba parte de las series juveniles del elenco de Nueva Imperial. Aún se desconocen las causas del sorpresivo y doloroso hecho que golpea por estas horas al equipo de la Región de la Araucanía.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad