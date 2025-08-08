Conmoción en el fútbol chileno: club confirma la muerte de joven futbolista de sus series menores

El fútbol chileno está de luto. A través de redes sociales, Imperial Unido, equipo de la Tercera División A de nuestro país, informó el triste fallecimiento del joven futbolista de sus series inferiores, Miguel Painenao.

“Lamentamos profundamente comunicar la partida de uno de los jóvenes talentos que han formado parte de la familia del #EquipodeTodos", escribió la institución.

“Hasta siempre, querido Miguel Painenao. Que Dios te reciba en su santo reino y que tu luz siga brillando en cada corazón que te recordará con cariño. Descansa en paz", agregaron.

El joven futbolista formaba parte de las series juveniles del elenco de Nueva Imperial. Aún se desconocen las causas del sorpresivo y doloroso hecho que golpea por estas horas al equipo de la Región de la Araucanía.