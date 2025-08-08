Almirón vuelve a atacar al arbitraje: “Es como que te quieren someter. Será que no nos perdonan haber ganado el campeonato...” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Jorge Almirón se mantiene en la pelea con respecto al arbitraje nacional, planteando sus reparos en torno al hecho de haber sido nuevamente expulsado, la semana pasada, ante Huachipato.

“Es triste. Acercamos la cámara táctica, no entendía mi expulsión. La amarilla de Amor no existe. Es fácil buscar responsabilidad. Lo otro lo asumí, pero no sé por qué me echó. El árbitro tiene que agilizar el juego, le dije a Pizarro que se parara tras la falta, la agarró Vidal solo y cortó la jugada, le reclamé eso y me echó. Estaba muy lejos, no le dije nada”, remarcó el argentino en conferencia de prensa.

“No digo persecución, pero sí están muy atentos a lo nuestro. Es difícil competir así, nadie dice nada. No puedes defenderte con los antecedentes. Son detalles que uno estando dentro de la cancha se da cuenta. Los reclamos que yo hago los hacen todos los entrenadores en todo el mundo y no veo que los expulsen. Nunca hice gestos. En el clásico, lo mismo, le dije que cobró dos penales inexistentes y me expulsó. Es como que te quieren someter, atándote al banco de suplentes. Será que no nos perdonan haber ganado el campeonato el año pasado. Mi reacción es por defender a mi equipo, nunca por nada personal”, reflexionó, cuestionando el hecho que el equipo haya sufrido expulsiones tan seguidas.

“No somos un equipo que pega o hace tiempo, no somos un equipo mal intencionado. No veo mala intención de mis jugadores para hablar de disciplina, sino que simplemente es el criterio de los árbitros, que nos castigan”, comentó, insinuando también incluso que podrían estar beneficiando a la U.

“Vi el partido, se puso en ventaja Cobresal y pensé “algo va a pasar”: penal y expulsión. Hay que estar preparado para todo", aseguró Jorge Almirón.

Los últimos movimientos en Colo Colo

El DT albo defendió a los refuerzos del club, bajándole el perfil al hecho de no haber sumado incorporaciones en el mercado invernal.

“Cuando les ha tocado jugar, lo hicieron bien. Algunos se afianzaron. Es una cuestión de elección, los jugadores están bien. Siempre le tengo fe a los jugadores”, comentó, desmarcándose de la salida del preparador de arqueros, Jorge Martínez.

“Es una decisión tomada por el club. Soy un empleado del club y cuando llego me adapto a la gente que ya estaba. No tuve objeción por nadie, nunca he despedido a nadie. No tengo más que decir al respecto”, dijo, ya pensando en el duelo del domingo, ante Everton.

“Tenemos bajas sensibles, importantes, son referentes del equipo, pero le tocará a otros muchachos que tendrán que aprovechar la oportunidad. Es momento de ganar para no despegarnos y ver si podemos escalar, ser una alerta para los demás”, sentenció Jorge Almirón.