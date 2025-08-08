Un impactante video muestra el momento exacto en que parte del techo del Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca en México, se desploma a pocos centímetros de una camilla y del personal médico.

El incidente, ocurrido el 7 de agosto, habría sido provocado por la acumulación de agua tras intensas lluvias, según información entregada por IMSS Bienestar.

Tras lo ocurrido, la institución señaló que el colapso estuvo relacionado con una fuga en la tubería del sistema de aire acondicionado.

En las imágenes se aprecia cómo el fragmento de techo cae abruptamente, mientras trabajadores de la salud intentan apartarse. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

IMSS Bienestar aseguró que la situación fue atendida de inmediato y que las instalaciones ya se encuentran operativas.

Sin embargo, usuarios en redes sociales han denunciado que el hospital —inaugurado en marzo de 2012— presenta deficiencias estructurales y de mantenimiento desde hace años.

El accidente ha reavivado el debate sobre el estado de la infraestructura hospitalaria en México, especialmente en centros que atienden a miles de pacientes cada año y cuya seguridad debería estar garantizada.

Revisa el video: