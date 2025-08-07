;

Francia enfrenta el incendio más grande en 75 años: hay más de 16 mil hectáreas afectadas

El primer ministro François Bayrou calificó la situación como una “catástrofe de una magnitud inédita”.

Francia sigue luchando contra el incendio forestal más devastador en más de siete décadas. El fuego, activo desde el martes en la región de Aude, al sur del país, ha consumido al menos 16.000 hectáreas.

El siniestro ya dejó una mujer fallecida, 13 heridos (incluidos 11 bomberos), y tres personas desaparecidas, según informaron las autoridades este jueves.

El primer ministro François Bayrou, calificó la situación como una “catástrofe de una magnitud inédita” y la vinculó directamente con el calentamiento global y la sequía extrema que afecta a Europa.

Casas destruidas y aldeas evacuadas

Decenas de viviendas han sido completamente destruidas en localidades como Jonquières, donde el alcalde informó que el 80% del pueblo fue arrasado por las llamas.

Se han habilitado 17 centros de acogida temporal y las autoridades han pedido a la población no regresar a sus hogares. Los pueblos de la zona de Corbières siguen en alerta máxima.

Las imágenes satelitales y los registros aéreos muestran el alcance del desastre: zonas completamente calcinadas, columnas de humo visibles desde el espacio y más de 130 descargas de agua realizadas por aeronaves en solo un día.

La ministra de Medio Ambiente, Agnès Pannier-Runacher, también atribuyó el avance del fuego al cambio climático y a las condiciones extremas de vegetación seca, altas temperaturas y fuertes vientos.

“Todos los recursos de la nación están movilizados”

El presidente Emmanuel Macron aseguró que el gobierno está usando todos los recursos disponibles para enfrentar la emergencia y llamó a la ciudadanía a mantener la máxima precaución ante las condiciones de riesgo extremo.

