Bombazo en la Primera B: clubes acusan a San Marcos de Arica ante la ANFP por incumplimientos financieros / FRANCISCA MUÑOZ/AGENCIA UNO

La Primera B está al rojo vivo en cuanto a la pelea por evitar el descenso, así como en los puestos de título y liguilla.

De hecho, del primero al octavo de la tabla apenas hay seis puntos de diferencia, siendo San Marcos de Arica uno de los animadores de la categoría.

Sin embargo, esta situación podría cambiar en las próximas semanas, tomando en cuenta que 15 de los 16 equipos de la categoría denunciaron al elenco nortino ante la ANFP.

En una misiva que los clubes del ascenso le entregaron al presidente del fútbol chileno durante el cónclave desarrollado en Viña del Mar, y a la cual tuvo acceso ADN Deportes, se acusan acciones negligentes por parte de San Marcos de Arica ante la Unidad de Control Financiero de la ANFP.

En la misiva se plantea que el Certificado de Deudas Fiscales de 2024, los equipos aseguran que “el Club San Marcos de Arica mantenía una deuda fiscal vencida superior a los 3.500 millones de pesos. Sin embargo, al revisar la Memoria y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023 subida por San Marcos de Arica a la página de la CMF, no figura en dicho documento la existencia de dicha deuda, la que, como se puede apreciar del aludido certificado, estaba vencida, en el mejor de los casos, desde el año 2017″.

Los elencos de la Primera B consideran que la información del cuadro nortino “no es correcta ni fidedigna”, argumentando que, adicionalmente, San Marcos de Arica tiene 18 multas de origen laboral impagas, “naciendo la legítima duda respecto de los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales que trimestralmente debemos presentar todos los clubes tanto a la ANFP como a la CMF”.

Considerando lo anterior, solicitaron que la Unidad de Control Financiero y el Órgano de Primera Instancia del Proceso de Licencia de Clubes investigue la situación, situación que podría implicar, así como ocurrió este año con AC Barnechea, que San Marcos de Arica pierda todos los puntos que ha ganado en la temporada y su desafiliación al dejar de contar con la Licencia de Clubes.

Así las cosas, una vez más surge el “fútbol de escritorio”, el cual podría alterar el desarrollo de los campeonatos en Chile producto de negligencias fuera de la cancha.