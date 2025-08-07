;

Tres mujeres son detenidas en el norte de Chile tras ser sorprendidas ingresando más de 65 kilos de droga

Las imputadas fueron encontradas al interior de un camión, con el cual ingresaron ilegalmente al país.

Una operación conjunta entre la Fiscalía Regional de Arica y Carabineros permitió la detención de tres mujeres provenientes de Bolivia, quienes fueron sorprendidas transportando más de 67 kilos 420 gramos de marihuana.

Las tres mujeres ingresaron ilegalmente a Chile a bordo de un camión, el cual fue fiscalizado por personal policial en la Ruta 11-CH, en la localidad de Zapahuira.

Más detalles los entregó la fiscal ECOH Arica, Paulina Brito Doerr. “Gracias a la labor que se está realizando en los pasos fronterizos de ingreso a nuestro país, es que se detecta este camión, el cual venía ingresando desde Bolivia”, señaló.

“Al pasar por nuestro paso fronterizo y llegar hasta la localidad de Zapahuira, se hace un control por Carabineros (...) y se encuentra al interior de este a tres mujeres bolivianas, adultas, las cuales traían una mochila y un bolso cada una, con contenedores de aproximadamente 20 kilos de marihuana”, sostuvo.

Tras ser capturadas y pasar a control de detención, las tres imputadas quedaron en prisión preventiva.

