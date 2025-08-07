Tres mujeres son detenidas en el norte de Chile tras ser sorprendidas ingresando más de 65 kilos de droga

Una operación conjunta entre la Fiscalía Regional de Arica y Carabineros permitió la detención de tres mujeres provenientes de Bolivia, quienes fueron sorprendidas transportando más de 67 kilos 420 gramos de marihuana.

Las tres mujeres ingresaron ilegalmente a Chile a bordo de un camión, el cual fue fiscalizado por personal policial en la Ruta 11-CH, en la localidad de Zapahuira.

Más detalles los entregó la fiscal ECOH Arica, Paulina Brito Doerr. “Gracias a la labor que se está realizando en los pasos fronterizos de ingreso a nuestro país, es que se detecta este camión, el cual venía ingresando desde Bolivia”, señaló.

“Al pasar por nuestro paso fronterizo y llegar hasta la localidad de Zapahuira, se hace un control por Carabineros (...) y se encuentra al interior de este a tres mujeres bolivianas, adultas, las cuales traían una mochila y un bolso cada una, con contenedores de aproximadamente 20 kilos de marihuana”, sostuvo.

Tras ser capturadas y pasar a control de detención, las tres imputadas quedaron en prisión preventiva.