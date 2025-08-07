Tragedia en San Antonio: niño de primero básico muere en incendio que destruyó su vivienda

Un fatal incendio tuvo lugar el pasado miércoles en la ciudad de San Antonio, región de Valparaíso, el cual terminó con la vida de un menor de edad.

Según información entregada por Bomberos, el siniestro comenzó a eso de las 18:00 horas en la casa ubicada en calle Purén, de la Villa Las Dunas.

Decenas de voluntarios acudieron a la zona para sofocar las llamas, sin embargo, se confirmó la muerte de un niño que cursaba primer año básico.

Esta tragedia conmocionó a la ciudad de San Antonio, y desde la Municipalidad emitieron un comunicado en el cual lamentan profundamente la muerte del menor.

“Su partida enluta a toda nuestra comunidad. Como municipio, compartimos el dolor de su familia, de su escuela y de todos quienes hoy sienten su ausencia”, señalaron.

“En este momento tan difícil, abrazamos con respeto y afecto a quienes lo amaron y lo recordarán siempre”, indicaron.

Actualmente, los trabajos investigativos se concentran en determinar el origen de este siniestro que terminó con la vida de un niño en San Antonio.