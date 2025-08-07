;

Madre busca a su hija que desapareció en Maipú: fue vista por última vez hace diez días

A la niña se le perdió el rastro luego de que saliera de su casa durante la tarde del pasado lunes 28 de julio.

Ruth Cárcamo

Franchesca Sernalara, una menor de edad, se encuentra desaparecida desde finales del mes pasado, luego de salir de su casa en la comuna de Maipú, región Metropolitana.

Según los primeros antecedentes, la niña fue vista por última vez el pasado lunes 28 de julio a las 18:30 horas. Ese día, vestía una gorra gris, buzo negro, polerón beige de Minnie y chalas lilas, consignó La Voz de Maipú.

De acuerdo al relato de la madre, todavía no ha podido ver a Franchesca Sernalara ni confirmar oficialmente su paradero, aun cuando habría recibido una llamada.

“Fui a la PDI y no está como que apareció, en Carabineros tampoco está que la han encontrado. Aún no aparece, no sé dónde está ni quién la tiene”, dijo la mujer, según el medio antes citado.

  • Se solicita a la comunidad entregar cualquier información al 134 o al teléfono +56 9 4198 2282.
