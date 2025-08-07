“Fue y será siempre un referente”: quién era el piloto chileno que murió en accidente aéreo en Argelia

La Corporación Nacional de Fomento (Conaf) confirmó el fallecimiento de un piloto chileno de 57 años durante un accidente aéreo ocurrido en la ciudad de Taher, en Argelia.

Se trata de Sebastián Miguel Ramírez Prado, quien se encontraba en el país del norte africano trabajando como instructor de combate incendios forestales.

Según la información preliminar, el hombre viajaba en una aeronave que capotó en el Aeropuerto Farhat Abbas en medio de una misión de entrenamiento. Otras tres personas fallecieron , entre ellos, el comandante de la Fuerza Aérea de la Defensa Civil.

“Será siempre un referente”

Sebastián Ramírez Prado era oriundo de Temuco, región de La Araucanía. Estaba casado y era padre de dos hijos. Desde Conaf expresaron sus condolencias y destacaron su trayectoria.

“Prestó servicios en esta institución y formó a varios de nuestros pilotos. Fue pionero en la operación de aviones turbohélice en Chile, participó en misiones internacionales y tuvo un rol clave en la formación de pilotos de Dromader”, señalaron.

Por último, añadieron que “fue y será siempre un referente en el combate aéreo de incendios forestales en Chile. Su legado profesional y humano deja una huella profunda en quienes trabajaron con él".