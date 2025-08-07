Temblor se percibe en el centro de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Un sismo de magnitud 3,8 se percibió la noche de este jueves 7 de agosto en la zona central de Chile.

Según información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico ocurrió a las 20:55 horas, con epicentro a 27 kilómetros al suroeste de El Tabo, en la región de Valparaíso.

El temblor tuvo una profundidad de 36 kilómetros y hasta el momento no se han registrado daños a personas o infraestructura.

Desde el CSN detallaron que solo los sismos percibidos tienen informe de intensidades, por lo que este evento no cuenta con una evaluación detallada en ese aspecto.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no emitió alerta.