VIDEO. “Estos cu...”: Micrófono abierto deja en evidencia explosivo descargo de gobernador Mundaca contra “piño Barchiesi”

La autoridad de la región de Valparaíso arremetió en duros términos contra los consejeros regionales, sin percatarse que su línea de audio seguía transmitiendo.

Una polémica conversación privada del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se volvió pública este jueves 7 de agosto, luego de que un micrófono abierto captara sus comentarios durante el cierre del Pleno N°912 del Consejo Regional.

Sin advertir que su audio seguía activo, la autoridad arremetió en duros términos contra los consejeros regionales y acusó supuestas conspiraciones en su contra.

Rodrigo Mundaca denuncia "incentivo" para entregar recursos al Challenger de Viña del Mar

“Siempre es dura esta hueá (sic), larga, pesada”, comenzó diciendo Mundaca al secretario ejecutivo del Consejo, Enrique Astudillo. Luego agregó: “Hay un grupo de hueones (sivc) mirándote y están conspirando para cagarte”.

Pero la crítica no quedó ahí. El gobernador aseguró que el actual pleno “es mucho peor que el anterior”, acusando que “estos culiaos (sic) están pensando en cómo ir a Contraloría, en cómo meterte juicio”.

Además, mencionó directamente a la diputada republicana, Chiara Barchiesi, señalando que “el piño Barchiesi te quiere cagar”. Fue en ese momento cuando Astudillo se percató de que el micrófono seguía encendido y lo apagó.

“Fino y elegante”

Las palabras de Mundaca desataron la inmediata reacción del Partido Republicano. Es más, fue la misma parlamentaria aludida quien en sus redes sociales respondió a las palabras del gobernador.

“Fino y elegante”, afirmó la parlamentaria en X, sumando: “Con el ‘piño Barchiesi’ lo vamos a seguir fiscalizando. Porque es nuestra pega, porque la ley se cumple y porque el poder no es un cheque en blanco.

