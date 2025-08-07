Ricky Martin vuelve a Chile y prepara icónico concierto en el Claro Arena

El Claro Arena, el estadio donde el Club Deportivo Universidad Católica jugará de local, ya es una realidad y asoma como uno de los principales recintos de Santiago.

Además, de servir como hogar para la UC, también será utilizado para diversos eventos, principalmente para conciertos y espectáculos musicales.

A pocos días de ser habilitado y confirmar que ya está disponible, se dio a conocer el show que marcará la inauguración de esta nueva era.

De todas formas, es importante aclarar que se trata de la inauguración en su faceta de venue multipropósito.

Se trata de Ricky Martin Live, una experiencia exclusiva y de alto impacto en la que se buscará aprovechar cada detalle del renovado estadio.

Este espectáculo promete ser una velada magistral, diseñada para involucrar todos los sentidos, aprovechando la tecnología y diversas características del Claro Arena.

Con un repertorio repleto de sus mayores éxitos el puertorriqueño sube al escenario en uno de los mejores momentos de su carrera, aclamado por su fuerza escénica, carisma radiante y energía inagotable.

La producción promete ser de vanguardia: iluminación de última generación, visuales envolventes, banda en vivo, bailarines, y una puesta en escena pensada para ofrecer una experiencia multisensorial que mantendrá al público en movimiento y con las emociones a flor de piel.

Además, este show busca honrar al público chileno y fortalecer la identidad compartida mediante los ritmos latinos, la diversidad, el respeto y la libertad. El cantante presenta esta propuesta como un símbolo de cercanía con Chile.

Cabe consignar que el show de Ricky Martin es un evento distinto al partido inaugural del Claro Arena, ya que finalidad es estrenar el estadio en su faceta de venue multipropósito.