Green Day en Chile: reconocida agrupación punk chilena se suma al show en el Parque Estadio Nacional

El próximo 30 de agosto será el turno de Green Day en el Parque Estadio Nacional, uno de los conciertos más esperados del segundo semestre en Chile.

Los miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll y cinco veces ganadores del Grammy llegan al país con su gira mundial que promociona su álbum más reciente, Saviors.

El trío californiano lanzó su nueva producción discográfica el 19 de enero de 2024, la cual incluye los sencillos The American Dream Is Killing Me, Look Ma, No Brains!, Bobby Sox, One Eyed Bastard y Dilemma.

La crítica especializada ha sido positiva: NME calificó el trabajo como “el mejor álbum de Green Day desde American Idiot”, agregando que se trata de “un acto de desafío recibido con humildad; una banda que dice: ‘Seguimos aquí y seguimos jodidos’”.

BBS Paranoicos tendrán la misión de telonear a Green Day

Junto a los previamente confirmados Bad Nerves, se suma ahora una banda nacional de larga trayectoria: BBS Paranoicos.

Iconos del punk chileno con más de 30 años de carrera, llegan con su renovada formación tras la incorporación de Ignacio “Nachoko” Ibarra como vocalista y guitarrista, luego del fallecimiento de Omar Acosta.

En esta nueva etapa, presentaron su décimo disco titulado Claroscuro, que reafirma su vigencia dentro de la escena independiente y su compromiso con el punk rock local.

BBS Paranoicos destacan por su sonido crudo, líricas con contenido social y una sólida base de seguidores que los ha acompañado durante décadas.

Las últimas entradas para esta jornada de punk rock están disponibles en el sitio web de Ticketmaster.cl, con venta activa hasta agotar stock.