Parlamentarios acusan que encuesta para cambiar nombre a calle Salvador Allende en San Miguel es engañosa

Autoridades piden investigar fondos, metodología y efectos prácticos del proceso, que califican de opaco, parcial y desconectado de las prioridades.

Martín Neut

Un grupo de parlamentarios y concejalas del oficialismo ingresó un oficio ante la Contraloría General de la República para exigir una investigación sobre la consulta ciudadana impulsada por la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown (UDI).

Bown es quien busca revertir el nombre de la avenida Salvador Allende y devolverle su antigua denominación, Salesianos.

La iniciativa ha sido duramente criticada por su supuesta falta de transparencia y representatividad. “Queremos que Contraloría transparente el financiamiento de esta consulta, si se utilizaron funcionarios municipales y cuál fue la metodología”, señaló la diputada Gael Yeomans (FA).

Yeomnas cuestionó además que “vecinos y vecinas se preguntan cómo y cuándo se realizó, porque nunca fueron consultados”.

Poca representatividad

Por su parte, el diputado Daniel Melo (PS) acusó que el proceso tiene “altos niveles de opacidad” y responde a “un capricho ideológico y negacionista de la alcaldesa Bown”.

La concejala Viviana Llambías (FA) afirmó que el sondeo sólo tuvo 702 participantes, lo que representa apenas el 0,4% de la población comunal. “Incluso hay personas que viven en la avenida y nos comentaron que no han sido tomadas en cuenta”, criticó.

Entre las observaciones al proceso se encuentran un lenguaje tendencioso en las preguntas, la falta de claridad sobre a quiénes se encuestó y la solicitud de datos personales, como RUT y dirección.

Podría afectar la operatividad

Además, las autoridades advirtieron que el cambio podría afectar la operatividad de servicios de emergencia, ya que la avenida mantiene el nombre Salvador Allende en comunas vecinas como Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín.

“Es impresentable que gastemos tiempo y recursos en este debate, cuando la alcaldesa aún no presenta el plan de seguridad que comprometió”, añadieron los firmantes del oficio, acusando a Bown de estar desconectada de las prioridades reales de la comuna.

