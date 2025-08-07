Tensión en Demócratas por posible proclamación de Evelyn Matthei sin acuerdo interno previo
Dirigentes acusan falta de información y cuestionan a la directiva por convocar el consejo sin discutir antes el pacto con Chile Vamos.
La eventual proclamación de Evelyn Matthei como candidata presidencial de Demócratas, prevista para este viernes, generó molestia entre dirigentes del partido, quienes acusan a la directiva de no haber informado ni debatido adecuadamente un acuerdo parlamentario con Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli).
Desde marzo, cuando Ximena Rincón fue proclamada como abanderada, no se han realizado instancias de discusión, reclaman algunos consejeros. La situación escaló cuando se enteraron por la prensa del consejo general de esta semana, según La Tercera.
“Salir proclamando a alguien solo por cumplir un hito sin convicción nos mata como centro. Yo preferiría se diera libertad de acción”, escribió un dirigente en el grupo de WhatsApp del partido.
Franco Basso, consejero general, fue más directo: “Sin información previa, no se puede votar”.
“Nunca nos hemos saltado ninguna instancia”
El secretario general Carlos Maldonado formalizó la convocatoria al consejo, mientras que Rincón defendió el procedimiento: “Nunca nos hemos saltado ninguna instancia (...). Todos los acuerdos necesitan un paso a paso y cumplir con los espacios y normas”.
Matías Walker, vicepresidente del partido, también llamó a la calma, afirmando que aún no existe una propuesta formal de pacto con Chile Vamos.
Sin embargo, tanto en Demócratas como en Chile Vamos se daba por hecho que el acuerdo estaba casi cerrado tras la victoria de Jeannette Jara en la primaria oficialista.
“Enaltece como persona”
Incluso se había considerado realizar la proclamación de Matthei este fin de semana en el ex Congreso Nacional.
En paralelo, Matthei publicó una carta en El Mercurio ofreciendo disculpas por sus declaraciones del 16 de abril sobre el golpe de Estado, gesto que fue bien recibido por la colectividad.
“Su noble solicitud de disculpas (…) la enaltece como persona, en tiempos en que abunda la soberbia”, valoró Walker.