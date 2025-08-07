Trofeo Yashin 2025: estos son los nominados que lucharán por el premio al mejor arquero del mundo

Este jueves se anunciaron los diez nominados al Trofeo Yashin 2025, premio que entrega la revista France Football al mejor arquero de la temporada a nivel mundial.

Entre los candidatos, otra vez apareció el nombre del argentino Emiliano “Dibu” Martínez, quien ya ganó el galardón en 2023 y 2024.

También fueron nominados los porteros que obtuvieron el premio en 2022, 2021 y 2019: Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma y Alisson Becker.

El ganador del Trofeo Lev Yashin se dará a conocer en la gala del Balón de Oro 2025, el próximo 22 de septiembre, en París.

Estos son los diez arqueros nominados

Alisson Becker (Liverpool)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Yassine Bounou (Al Hilal)

Lucas Chevalier (Lille)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Jan Oblak (Atlético de Madrid)

David Raya (Arsenal)

Matz Sels (Nottingham Forest)

Yann Sommer (Inter)