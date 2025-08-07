El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Lo apuntaron con las armas”: trabajador fue amenazado cuando intentó ayudar a empresario secuestrado en Quilicura

Fue esta mañana cuando se reportó el secuestro de un empresario por al menos tres sujetos armados en la comuna de Quilicura, donde los equipos especializados de Carabineros se encuentran realizando diligencias para dar con su paradero.

Según la información preliminar, los antisociales subieron a la víctima a un vehículo, del cual habrían descendido previamente, y huyeron con rumbo desconocido. Luego, realizaron llamadas extorsivas a su familia.

En específico, se ha pedido una cantidad determinada de dinero para la liberación del empresario. Por esto, sus familiares llegaron hasta la 49ª Comisaría de Carabineros para alertar lo ocurrido.

“Lo apuntaron con las armas”

El Equipo ECOH de la Fiscalía, en conjunto con la institución uniformada, se encuentran trabajando en el caso. De momento, se informó que el hecho habría quedado registrado por las cámaras de vigilancia.

En diálogo con Radio ADN, un trabajador aseguró que otro compañero vio cómo ocurrió el secuestro. “Había justo una persona saliendo a repartir y se dio cuenta ”, relató.

Sin embargo, indicó que los antisociales lo amenazaron cuando intentó ayudar al empresario, pensando que le estaban robando el auto. “Lo apuntaron con las armas”, contó.