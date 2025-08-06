Pato gigante vuelve a Santiago por el Día del Niño: estos serán los horarios y su recorrido

;

Una de las atracciones más queridas por las familias vuelve este fin de semana.

Javiera Rivera

Una de las atracciones más queridas por los niños y niñas de la capital está de regreso. Un pato inflable de ocho metros de altura reaparecerá en Santiago para celebrar el Día del Niño 2025.

El evento, organizado por la Asociación Gremial Barrio Italia - Providencia con apoyo de la Municipalidad de Providencia, busca fomentar espacios de esparcimiento seguros y creativos para los más pequeños.

¿Dónde y cuándo estará el pato gigante?

El pato gigante se instalará en Barrio Italia, específicamente en la intersección de Avenida Italia con Santa Isabel, en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

Las familias podrán disfrutar de esta actividad gratuita durante el sábado 9 y domingo 10 de agosto, entre las 11:00 y las 20:00 horas.

Además del pato inflable, los asistentes podrán tomarse fotos en una bañera gigante con pelotas y patitos de plástico, diseñada especialmente para selfies y momentos divertidos.

La programación incluye una Zona Kids con juegos inflables, toboganes, juegos de mesa, show de magia, música en vivo, chinchineros, organilleros, globos, sorteos y muchas otras sorpresas.

Una ciudad para los niños

Queremos que los niños y niñas disfruten en un entorno seguro, lúdico y lleno de creatividad. Que crezcan sintiendo que la ciudad también les pertenece”, afirmó el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio.

La celebración se enmarca en la visión de fortalecer los barrios a través de actividades culturales y recreativas, especialmente en sectores como Barrio Italia, conocido por su identidad local y su carácter caminable y familiar.

