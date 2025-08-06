Compensación de Farmacias Ahumada: conoce los montos y a quiénes les corresponde / Andrzej Rostek

Casi 34 mil personas serán compensadas tras la colusión de precios de medicamentos ocurrida entre 2007 y 2008, luego de un acuerdo conciliatorio entre Farmacias Ahumada.

La empresa farmacéutica deberá indemnizar a los afectados por su participación en la fijación de precios junto a Cruz Verde y Salcobrand, una práctica que perjudicó a miles de consumidores en todo el país.

¿Cuáles son los montos que recibirán los afectados?

El acuerdo, aún pendiente de aprobación por parte de la Corte Suprema, contempla pagos diferenciados según dos grupos de beneficiarios:

Primer grupo: 17.652 personas identificadas directamente en los registros de la farmacia recibirán un promedio de $32.620 por persona. Segundo grupo: cerca de 17 mil beneficiarios del bono mensual por Control Niño Sano recibirán una compensación de $20.884, a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

La compensación total supera los $980 millones, y surge tras una demanda colectiva presentada por el Sernac junto a las asociaciones de consumidores Conadecus, Odecu y Fojucc.

¿Cómo saber si soy beneficiario?

Desde el 27 de agosto, estará disponible una plataforma web donde los consumidores podrán consultar con su RUT si les corresponde el pago.

Además, Farmacias Ahumada notificará a los afectados directamente mediante correo electrónico o mensajes de texto.

Quienes resulten beneficiarios deberán presentar su solicitud dentro del plazo establecido. Una vez aprobada, el pago se realizará en un máximo de 60 días hábiles.

Para quienes reciben el bono Control Niño Sano, el IPS se encargará de transferir el dinero automáticamente.