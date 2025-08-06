Fue campeón de la NBA, ganó más de $100 millones y hoy no puede pagar la pensión: pide ayuda a la justicia

Para nadie es un secreto que los jugadores que logran brillar en la NBA reciben sueldos millonarios y son capaces de amasar una gran fortuna.

Sin embargo, a lo largo de la historia hemos conocido varios casos de quienes no supieron manejar sus finanzas de la mejor manera, terminando con serios problemas económicos.

Recientemente, salió a la luz la situación de un nuevo basquetbolista, uno que tuvo un destacado paso por la liga y vistió importantes camisetas.

Se trata nada más y nada menos que de Trevor Ariza, quien jugó entre 2004-05 y 2021-22, pasando por clubes como Miami Heat, Phoenix Suns y New York Knicks.

Pero sin lugar a dudas, su paso más destacado fue por Los Angeles Lakers, donde se coronó campeón en el 2009 junto al legendario Kobe Bryant.

Sin embargo, después de haber estado varios años en el más alto nivel del deporte y forjar una trayectoria destacada, su vida dio un giro brusco y negativo.

De millonario a deudor incapaz de pagar

A pesar de haber ganado más de $118 millones de dólares a lo largo de su carrera, hoy enfrenta serias dificultades económicas y asegura no poder cumplir con los pagos de manutención a su exesposa.

El caso se dio a conocer a través de documentos judiciales recientemente presentados, donde el exalero solicita una reducción en sus obligaciones de manutención infantil, argumentando que está prácticamente en bancarrota.

“No puedo pagarle la pensión a mi exesposa”, afirma Ariza, quien también expone que su situación financiera se ha deteriorado al punto de tener un saldo bancario negativo de $230 mil dólares.

A pesar de contar aún con activos que superan los $8 millones de dólares, el exdeportista asegura que no puede hacer frente a sus gastos mensuales, los cuales superan los $37 mil dólares.

Entre ellos se encuentran una hipoteca de $18.800, gastos de alimentos por $2.000, $4.300 en mantenimiento de vehículos, $3.300 en préstamos automotrices y $2.000 destinados a educación.

Un panorama complejo

Según los documentos, parte del colapso financiero se debe a la pérdida de valor de sus propiedades, que habrían caído en $4.7 millones de dólares. Además, no ha presentado declaraciones de impuestos desde 2022 y actualmente depende de sus fondos de jubilación.

El golpe más duro, sin embargo, parece venir de sus obligaciones legales tras su divorcio. Actualmente, debe pagar $14.000 mensuales en manutención infantil a su exesposa Bree Anderson.

Además, debe pagar $10.000 por otro acuerdo de manutención infantil con una segunda pareja, y $4.000 en pensión conyugal. Estas cifras, asegura, lo tienen “al borde de la quiebra”.

En su declaración, Trevor Ariza también indicó que ha asumido el cuidado total de uno de sus hijos y que no ha recibido apoyo económico por parte de la madre. Asimismo, denunció que ha sido bloqueado para comunicarse con su hija, complicando aún más su situación familiar.