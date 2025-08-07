;

La millonaria cifra que cobró Kaminski por romper el silencio: sería la entrevista más cara de la TV

Su reaparición se concretó tras cerrar un acuerdo económico sin precedentes para una entrevista de farándula.

Javiera Rivera

Francisco Kaminski vuelve a ser tema de conversación en la farándula nacional. Esta vez, no por su quiebre con Camila Andrade ni por sus vínculos con el “Rey de Meiggs”, sino por el millonario acuerdo que habría cerrado para conceder una entrevista.

Según reveló el periodista Manu González en el programa Zona de Estrellas, Kaminski cobrará nada menos que 15 millones de pesos por romper el silencio en el espacio Only Fama, en lo que ya se califica como la entrevista más cara en la historia de la televisión chilena.

“Acabo de ver un pantallazo de lo que le han ofertado y, de ser tal cual, puedo decir que Kaminski recibirá esa cifra solo por esta aparición”, aseguró el panelista.

Condiciones especiales

Pero no solo el dinero fue tema en la negociación. El periodista Hugo Valencia aseguró que Kaminski también intentó imponer condiciones, como omitir temas sensibles. Sin embargo, estas habrían sido rechazadas por el canal.

Pidió que algunos temas no se tocaran, pero esa solicitud fue denegada. El único acuerdo fue que los conductores del espacio no fueran tan duros con él”, señaló Valencia.

El episodio completo estará dedicado a Kaminski, quien buscaría limpiar su imagen en medio del vendaval mediático que ha afectado su carrera e incluso provocó su salida de Radio Carolina.

