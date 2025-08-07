“Los Venegas” inmortales: Chilefilms libera capítulos de la reconocida serie chilena en Youtube

Una de las series más recordadas de la televisión chilena está nuevamente al alcance del público. Esto, luego que Chilefilms liberara todos los capítulos de Los Venegas en YouTube.

Los Venegas se emitió entre 1989 y 2011, consolidándose como una de las producciones más longevas del país. Además, su formato costumbrista y centrado en situaciones familiares marcó a distintas generaciones.

Los episodios, que ahora están disponibles de forma gratuita en el canal oficial del programa en YouTube, están organizados por temporadas para facilitar su navegación.

El regreso digital de la serie fue bien recibido en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la nostalgia y el valor patrimonial de esta liberación.

Con esta iniciativa, Chilefilms abre la puerta para que nuevas audiencias descubran una parte fundamental del legado televisivo chileno, mientras que los fanáticos de siempre pueden reencontrarse con una serie que marcó época.

Haz click AQUÍ para ver todos los capítulos.