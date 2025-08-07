;

“Los Venegas” inmortales: Chilefilms libera capítulos de la reconocida serie chilena en Youtube

Ahora es posible revivir, de forma gratuita, las historias que marcaron la TV nacional.

Javiera Rivera

TVN

TVN

Una de las series más recordadas de la televisión chilena está nuevamente al alcance del público. Esto, luego que Chilefilms liberara todos los capítulos de Los Venegas en YouTube.

Los Venegas se emitió entre 1989 y 2011, consolidándose como una de las producciones más longevas del país. Además, su formato costumbrista y centrado en situaciones familiares marcó a distintas generaciones.

Los episodios, que ahora están disponibles de forma gratuita en el canal oficial del programa en YouTube, están organizados por temporadas para facilitar su navegación.

Revisa también

ADN

El regreso digital de la serie fue bien recibido en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la nostalgia y el valor patrimonial de esta liberación.

Con esta iniciativa, Chilefilms abre la puerta para que nuevas audiencias descubran una parte fundamental del legado televisivo chileno, mientras que los fanáticos de siempre pueden reencontrarse con una serie que marcó época.

Haz click AQUÍ para ver todos los capítulos.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad