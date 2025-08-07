Ganan más que cualquier autoridad estatal: estos son los millonarios sueldos de los gerentes de Codelco

Tras el lamentable accidente ocurrido en la mina El Teniente de Rancagua, uno de los temas que salió a la palestra fueron los millonarios sueldos de los altos directivos de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco).

La discusión se originó en redes sociales, luego de que un usuario apuntara que Andrés Music y Mary Carmen Llanos, dos de las personas que aparecieron en las vocerías tras la tragedia, perciben remuneraciones anuales de $722.563.066 y $569.587.377, respectivamente.

La información es real y se puede comprobar en el apartado de Transparencia Activa disponible en el sitio web oficial de la compañía.

Claro que esos nombres no son los únicos, ya que los gerentes generales de las distintas divisiones también se embolsan cifras no menores.

En todos los casos los salarios superan lo obtenido por cualquier autoridad estatal.

En perspectiva, el Presidente Gabriel Boric recibe $8.038.024 al mes. Si ese número se multiplica por 12 da más de $96 millones y aún está muy lejos del resto de nombres.

Los sueldos de los altos mandos de Codelco

Andrés Music Garrido

Cargo : Gerente general de la División El Teniente

: Gerente general de la División El Teniente Sueldo bruto anual : $722.563.066

: $722.563.066 Sueldo líquido anual: $488.910.251

Lindor Quiroga Bugueño

Cargo : Gerente general de la División Andina

: Gerente general de la División Andina Sueldo bruto anual : $656.036.061

: $656.036.061 Sueldo líquido anual: $433.124.443

Christian Toutin Navarro

Cargo : Gerente general de la División Salvador

: Gerente general de la División Salvador Sueldo bruto anual : $630.071.712

: $630.071.712 Sueldo líquido anual: $454.760.407

René Galleguillos Pallauta

Cargo : Gerente general de la División Chuquicamata

: Gerente general de la División Chuquicamata Sueldo bruto anual : $589.256.265

: $589.256.265 Sueldo líquido anual: $420.215.905

Gonzalo Lara Skiba

Cargo : Gerente general de la División Ministro Hales

: Gerente general de la División Ministro Hales Sueldo bruto anual : $527.121.668

: $527.121.668 Sueldo líquido anual: $393.717.776

Pero ojo, especialistas dicen que los cargos del mismo tipo en la gran minería privada podrían recibir mucho más dinero.