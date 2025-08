Confirman presencia de raya venenosa en las costas de Chile: mediría casi lo mismo que una persona de pie

Científicos acaban de confirmar la presencia de una especie de raya en las costas del país, específicamente en la bahía de Arica.

Con aguijón, cuerpo romboidal y movimiento elegante, se trata de Hypanus dipterurus, también llamada raya diamante.

Puede medir hasta 1,67 metros de ancho, casi lo mismo que una persona de pie, de aleta a aleta.

El hallazgo fue liderado por un equipo internacional y entre sus autores aparecen dos investigadores de la Universidad de Chile: Luis Ignacio Contreras y Pablo Dufflocq.

Aunque se habían reportado ejemplares en Antofagasta en los años 80, estos eran considerados casos aislados. La actualización sugiere una presencia más estable.

“La raya diamante estaba ahí, bajo nuestras narices, y no lo sabíamos”, dijo Conteras sobre una especie que ha sido clasificada como “vulnerable” por la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza (UICN).

“Cada vez que se añade una especie a la fauna de un territorio, se suma una responsabilidad de conservación”, complementó.

Sin poder salir a terreno por la pandemia, los investigadores recurrieron a una fuente poco convencional: redes sociales y foros de pesca recreativa. Allí identificaron fotografías de rayas capturadas en distintas fechas y zonas de Arica, con morfología coincidente con Hypanus dipterurus.

Además, el equipo aplicó modelos de distribución de especies, que combinan datos georreferenciados con variables como temperatura y salinidad del agua. Así proyectaron las áreas donde esta raya podría habitar, incluso más al sur de lo que se pensaba.

Nueva raya en Chile: ¿Es peligrosa para los seres humanos?

Pero ojo, pese a su aspecto, la raya no representaría un peligro real para las personas. Al igual como ocurre con otros tipos, solo podría reaccionar a la defensiva si la pisan, manipulan u hostigan.

“Si te pica es porque la molestaste, por ejemplo si la pisas por accidente. Es un acto reflejo, un mecanismo de defensa”, señaló Contreras.

Su naturaleza esquiva deriva en que se hunde en la arena y evita el contacto humado. Su alimentación se basa en peces e invertebrados y no ve a las personas como presas.

*** El estudio New evidence confirms the presence of the diamond stingray Hypanus dipterurus (Jordan & Gilbert 1880) in Chile and extends its southern range (disponible aquí), fue publicado en la revista Journal of Fish Biology.