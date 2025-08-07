;

Contraloría zanja polémica por consulta ciudadana sobre calle Salvador Allende en San Miguel: esto dijo el organismo

Parlamentarios oficialistas acusaban falta de transparencia y uso político del proceso liderado por la alcaldesa UDI, Carol Bown.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

Una fuerte controversia se generó en la comuna de San Miguel a raíz de una consulta ciudadana impulsada por la alcaldesa Carol Bown (UDI), cuyo objetivo fue conocer la opinión de los vecinos sobre una eventual restitución del nombre original de la avenida Salvador Allende, para volver a denominarla Salesianos.

La iniciativa fue duramente cuestionada por parlamentarios y concejalas del oficialismo, quienes ingresaron un oficio ante la Contraloría General de la República. Según sus argumentos, la encuesta habría tenido baja representatividad, lenguaje tendencioso, falta de claridad metodológica y uso de datos personales.

ADN

La diputada Gael Yeomans (FA) exigió transparencia respecto al financiamiento del proceso y su implementación, mientras que su par Daniel Melo (PS) apuntó a un “capricho ideológico” de la alcaldesa. Desde el Frente Amplio, también se advirtió que el cambio de nombre podría afectar la operatividad de servicios de emergencia, dada la continuidad de la avenida en comunas vecinas.

Revisa también

ADN

La repuesta de la alcaldesa

Pese a las críticas, la jefa comunal defendió el proceso, asegurando que “fue participativo, directo, transparente y respetuoso”, enfocado exclusivamente en los residentes de la avenida afectada.

ADN

Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown

Bown aseguró que el sondeo se extendió por cinco meses y recogió la opinión de quienes serían directamente impactados por el cambio. Además, invitó a quienes critican la iniciativa a conversar con los propios vecinos del sector. “La democracia se honra respetando sus reglas y aceptando sus resultados, incluso cuando no se comparten”, enfatizó.

¿Qué dijo la Contraloría?

Fue en ese contexto que la Contraloría emitió finalmente su respuesta. En el dictamen, el órgano fiscalizador concluyó que la Municipalidad de San Miguel sí está facultada para realizar instancias de participación ciudadana como encuestas y sondeos en temas de interés local. Esto, siempre que no se trate de plebiscitos vinculantes, los únicos regulados por ley.

De este modo, el órgano descartó irregularidades en el proceso e indicó que tanto la realización de consultas como la decisión de modificar la denominación de una calle son materias que corresponden al ámbito de mérito y atribuciones propias del municipio.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad